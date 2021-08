L'endorsement a Bucci di Lella Paita mette in crisi anche la destra, Rosso (Fdi) sulla Lega: "Vogliono allearsi con Renzi? Non li riconosco più"

L'endorsement di Raffaella Paita al centrodestra di Bucci in vista delle prossime comunali rischia di provocare spaccature non solo a sinistra, ma anche a destra. Questa mattina infatti, uno degli esponenti di spicco della Lega, Edoardo Rixi, intervistato dal Secolo XIX ha aperto ai renziani, riconoscendo le 'parole coraggiose' dell'esponente di Italia Viva.



L'intervista ha provocato la dura reazione di Matteo Rosso, commissario regionale di Fratelli d'Italia, partito alleato della Lega sia in comune che in regione.



"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con la Lega, ma ora non li riconosco più. - ha scritto Rosso su Facebook - Ora anche a Genova vogliono allearsi con Renzi, con la Paita e con i loro rappresentanti. E' inaccettabile e soprattutto incoerente verso i nostri elettori".



Il post è stato ripreso dall'assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro, in giunta in quota Fdi.