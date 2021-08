Diano Marina sempre più green, attivate le colonnine per le bici elettriche. Za Garibaldi: “Vivere il centro in modo più sostenibile e responsabile”

Da ieri sono funzionanti le due colonnine per bici elettriche che completano la nuova veste di piazza Maglione a Diano Marina, concepita in in ottica green, con meno auto parcheggiate in centro e più spazio per una vegetazione curata e ordinata.



“L’idea - spiega il vice sindaco Cristiano Za Garibaldi - è quella di vivere il centro di Diano Marina in maniera più responsabile e sostenibile, riducendo traffico e inquinamento".

"Con le colonnine per le e-bike, prosegue, il Comune lancia un chiaro segnale di incoraggiamento all’utilizzo di mezzi elettrici per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e, conclude il vicesindaco Za Garibaldi, della permanenza in centro di cittadini e turisti”.