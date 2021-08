Ventimiglia: 'Albintimilium Theatrum Fest', venerdì al Teatro Romano lo spettacolo con Moni Ovadia

È Moni Ovadia con uno degli episodi più avvincenti dell’Odissea, La gara dell’arco, venerdì prossimo (ore 21) a Ventimiglia il protagonista del Festival Albintimilium Theatrum fEst, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure.

Nella straordinaria cornice del Teatro Romano di Ventimiglia, si ascolteranno altre parole antiche per pensieri nuovi. Ovadia farà rivivere il momento cruciale in cui Odisseo rivela la sua presenza a Itaca con l’ennesima prova di forza e di intelligenza: è il canto XXI di Odissea un racconto mediterraneo. La gara dell’arco, parla di Penelope che ha deciso di porre fine all’attesa: sarà sposa di chi, tra i proci, saprà tendere l’arco di Odisseo. I pretendenti si preparano alla sfida; tra loro, sotto i dimessi stracci del medico, si cela Odisseo. Quando l’arco sarà nelle sue mani, Odisseo non esiterà a stoccare il dardo che trafiggerà la gola del più arrogante dei pretendenti. Le porte della reggia si serrano come le reti di una tonnara. La mattanza ha inizio. Moni Ovadia, in una lectio magistralis, ci farà riscoprire il rito civile della lettura ed i due grandi viaggi che segnano la civiltà occidentale, il viaggio di Odisseo e il viaggio di Abramo. Ovadia corre sulle onde dell’Odissea arrivando all’Itaca di quello straordinario poeta che è Kostantinos Kavafis.

Lo spettacolo è preceduto alle 18,30 da VIA Incontri e racconti lungo la via Iulia Augusta. L’appuntamento è al Centro Polivalente S. Francesco (via Garibaldi 33), dove Alessandro Grazi e Sergio Maifredi affrontano il tema “Parole antiche per pensieri nuovi”.