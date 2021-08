Venerdì 6 agosto Roberto Vecchioni porta la musica d’autore sul sagrato dei Corallini con un concerto sold out

Lo aveva promesso nel gennaio 2018, quando fu ospite all’Oratorio di Santa Caterina, accolto dal pubblico in veste di scrittore per la rassegna Cervo in Blu d’Inchiostro. 'Tornerò per un concerto', aveva chiuso così l’incontro Roberto Vecchioni.

Venerdì alle 21.30 la piazza dei Corallini si riempie di “Musica e parole” con la consueta magia e suggestione grazie a un concerto speciale che vedrà protagonista proprio “il professor” Roberto Vecchioni, uno tra i più celebri, affermati e riconosciuti interpreti della canzone d’autore italiana, accompagnato alla chitarra da Massimo Germini.

Un evento dedicato alla musica cantautorale, che conferma anche per l’edizione 2021 del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo l’intenzione di aprirsi a contaminazioni culturali e ampliare così la propria offerta. Lo spettacolo “Musica e parole” con Roberto Vecchioni è frutto della collaborazione con il Club Tenco che organizza dagli anni Settanta la Rassegna della canzone d’autore a Sanremo, città dove è stato fondato da Amilcare Rambaldi, e che ogni anno promuove le Targhe Tenco, attribuite dai giornalisti di settore a cantautori e album meritevoli.