Taggia: questa sera, ultimo concerto 2021 del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'

Questa sera, alle ore 21, presso l’Oratorio della S.S. Trinità in Taggia, si svolgerà l’ultimo concerto del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'. In palinsesto un concerto per organo solo dedicato allo splendido organo Mentasti dell’oratorio recentemente restaurato dalla ditta Marzi.

L’ultimo concerto di Frequenze 20.0 edizione 2021 è stato affidato al M° Fabio Nava che presenterà un programma molto vario con musiche di Frescobaldi, Donizetti, Verdi e Padre Davide da Bergamo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Confraternita del Gonfalone e della S.S. Trinità con il M° Giorgio Revelli e con il supporto dell’amministrazione comunale di Taggia.

Fabio Nava, giovane ma già affermato organista, è nato nel 1984 e si è brillantemente diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida di G.W.Zaramella e Matteo Messori all’Istituto Superiore di Studi Musicali G.Donizetti di Bergamo dove, sempre sotto la guida di Matteo Messori, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in organo col massimo dei voti e la lode nel 2009, vincendo il premio Rotary quale miglior diplomato dell’anno.

Ha partecipato a corsi di perfezionamento organistico tenuti da E.Bellotti, G.Bovet, F.Finotti, M.Henking, L.Lohmann, G.Parodi, P.Peretti, D.Roth, L.F.Tagliavini, L.Tamminga e J.Verdin.

Si esibisce in qualità di solista partecipando a rassegne e festival organistici e collabora con cantanti, strumentisti e formazioni corali in veste di accompagnatore.

E’ organista a Bergamo presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna.

Recentemente ha stretto un sodalizio artistico con il trombettista Mario Mariotti, con cui ha all'attivo numerosi concerti ed ha pubblicato un CD per organo e tromba.

Ha pubblicato quattro CD con musiche organistiche di vari autori, stili ed epoche.