Riva Ligure: 'BimBumBam!', questa sera alle 21 giochi e spettacoli per i più piccini sul lungomare

Questa sera, dalle 21 circa, il lungomare di Riva Ligure verrà invaso da giochi e spettacoli dedicati ai più piccoli.

“E’ finalmente esplosa l’estate dei bambini - dichiara l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - stasera la rassegna ‘BimBumBam!’ raggiungerà il culmine con la sua manifestazione più importante per i più piccoli ‘ArRiva la notte magica dei Bambini’. Sarà una sorta di Notte Bianca per i più piccoli dove vedremo, in tutta Via Martiri, una miriade di giochi e spettacoli tesi a stupire tutti i bimbi che parteciperanno alla manifestazione. Nel dettaglio avremo l’ingresso costituito da un grande scivolo gonfiabile, proseguendo una postazione truccabimbi, altri gonfiabili, mimi, salti in banco, maghi e per ultimo ma non meno importante la baby dance. Una serata da non perdere con tutte le attrazioni saranno completamente gratuite e durante la serata tutti i bambini riceveranno un gadget firmato Riva Ligure".