Ospedaletti: sabato prossimo si svolgerà la prima 'Sagra del Pignurin' accessibile solo con il 'Green Pass'

Sarà il primo ‘Pignurin’ con il Green Pass. Scatta infatti venerdì prossimo la nuova normativa in tutta Italia e, anche la famosa sagra che da tanti anni si svolge il primo sabato di agosto a Ospedaletti, non potrà esimersi dalla richiesta del pass verde, a chi vorrà assaporare le prelibatezze che verranno proposte dal ‘Descu Spiaretè’ con in testa sua maestà il ‘pignurin’.

Gli organizzatori stanno lavorando per contingentare le presenze a un massimo di 200 all’interno dell’area della sagra, ma la normativa è chiara e, quindi, si entrerà esclusivamente con il ‘Green pass’. Ovviamente potranno entrare solo i vaccinati con doppia dose ma anche i non vaccinati, se esibiranno il ‘pass’ che potrà essere ottenuto con un tampone eseguito entro le 48ore precedenti la manifestazione.

Sempre per il rispetto delle normative anti Covid-19 e come accaduto lo scorso anno, non ci sarà intrattenimento danzante alla 52a edizione della ‘Sagra del Pignurin’ ma esclusivamente un sottofondo musicale, che farà da accompagnamento alla serata prevalentemente culinaria.

La festa caratteristica ha come protagonista il pignurin, nome dialettale di un pesce molto piccolo sino a qualche tempo fa molto presente nel Mar Ligure e da alcuni anni sostituito con i latterini o acquadelle, che viene fritto in grosse padelle e servito in uguali porzioni accompagnato da un bicchiere di vino e un panino da cui trae origine il nome della sagra che è 'Pignurin pan e vin'.

Quest'anno chi si presenterà all’ingresso (come detto con ‘Green Pass’) con 10 euro potrà mangiare una porzione di pasta al tonno, una di pignurin con patatine fritte e il solito bicchiere di vino. Come detto la capienza è contingentata a 200 persone e, agli ingressi saranno presenti i responsabili del ‘Descu’, che potranno far entrare dalle 20 sino a quando ci saranno clienti e pignurin a disposizione.

Come lo scorso anno la sagra torna nella sua location naturale, il Piazzale al Mare, dopo diversi anni di assenza a causa dell'indisponibilità dell'ampio spazio all'aperto a bordo mare.