Imperia: terminate le sette settimane di 'Educamp' alla palestra San Camillo di Castelvecchio (Foto)

Sono terminate le 7 settimane di ‘Educamp’ alla Palestra San Camillo di Castelvecchio a Imperia. Si è svolto dal 14 giugno al 30 luglio, facendo provare ad oltre 40 bambini varie discipline sportive quali: pallamano, danza, judo, kung fu e non solo.

Sette settimane ricche di entusiasmo, amicizia, tanto sport e attività educative hanno impegnato i bambini nell’Educamp organizzato dalla San Camillo Pallamano Imperia, in convenzione con il Coni e in collaborazione con altre associazioni quali Academia de Baile, DojoTodde, PeaceMaker ad Eureka per la parte digitale.

I ragazzi hanno quindi sperimentato divertenti giochi di introduzione alle varie discipline sportive e attività quali robotica e coding in cui hanno affrontato le materie STEM attraverso la commistione con materie artistiche e linguistiche (inglese e francese) e nel percorso del laboratorio teatrale hanno potuto rielaborare le loro emozioni in un processo creativo.

Istruttori qualificati e con grande esperienza di attività a contatto con i bambini e ragazzi hanno seguito quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 i ragazzi in un’esperienza estiva che speriamo porteranno nel cuore.

Come ogni venerdì pomeriggio anche nel giorno conclusivo del 30 luglio, si è svolto un breve, ma intenso spettacolo in cui i ragazzi hanno mostrato il risultato del percorso della settimana alla presenza del fiduciario CONI per la città di Imperia Antonello Motosso, che ringraziamo per essere stato con noi e per il supporto che il CONI ha fornito nella preparazione del progetto. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff composto da: Isabella Biscaglia, Roberto Bottino, Rita Cersosimo, Giorgia Convalle, Luca D’Addino, Rossella Dulbecco, Sara Huqi, Clarissa Poggi, Piercarlo Todde, Beatrice Tortonesi e Cristina Zanello.

“Un ringraziamento anche all’assessore ai servizi sociali del Comune di Imperia Luca Volpe – evidenziano gli organizzatori - nonché alla dirigente Dott.ssa Sonia Grassi per il sostegno economico inerente al supporto educativo dei ragazzi fragili o disabili. Vi aspettiamo la prossima estate per ripetere l’esperienza positiva con nuove attività e nuove collaborazioni”.