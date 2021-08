Folk in Diano, domani penultimo appuntamento con “Carosello e tutti a nanna”

Terzo appuntamento, domani, giovedì 5 agosto (ore 21.15, ingresso libero), per Folk in Diano, il festival di cultura popolare la cui quarta edizione sta tenendo banco a Villa Scarsella, a Diano Marina. “Carosello e tutti a nanna” è il titolo dello spettacolo che vede protagonisti Andrea Elena e Antonio Carli, affiancati da una qualificata ensemble di musicisti.

“Carosello e poi tutti a nanna. Una frase che ha accompagnato intere generazioni di genitori e figli, riunendo la famiglia davanti al piccolo schermo, un vero e proprio spettacolo di varietà, con inserimenti commerciali – spiega Antonio Carli, che di Folk in Diano è anche il direttore artistico - Tutti ricordano con affetto il Carosello, siparietto di sketch comici e musicali di puro intrattenimento. E' stato l'inizio di un modo nuovo di intendere la pubblicità, ma in questo contenitore vi erano grandi artisti del teatro, musica e cinema. Erano gli anni della prima musica leggera, in cui i cantanti, anche lirici, si cimentavano nelle canzonette dedicate al grande pubblico”.



Da queste considerazioni è nato questo spettacolo. Un percorso tra canzoni, ricordi e citazioni, per ricreare l'atmosfera suggestiva dell'Italia di cinquant’anni fa, un’epoca di grandi speranze e fiducia, periodo in cui uno stile garbato accompagnava tutto lo spettacolo. Un “dialogo” nel quale un tenore, Andrea Elena, ed un attore-cantante, Antonio Carli, duettano accompagnati da musicisti di altissimo livello: Alberto Garassino al pianoforte, Simone Mazzone alla chitarra e Maurizio Pettigiani alla batteria.



Un amarcord, un come eravamo, un modo per ritrovare allegria e spensieratezza in un momento in cui sembrano così lontane, facendo vivere, o rivivere, al pubblico le atmosfere di quegli anni felici. La quarta e ultima serata di Folk in Diano è fissata per giovedì 19 agosto, quando sul palco salirà Marco Cambri per “Saera i euggi”, con Marco Cravero e Beppe Gambetta.