Chiacchiere in mostra grafica pubblicitaria per Sanremo e la Riviera: alle origini del turismo in Liguria Leo Lecci

Continuano al Forte Santa Tecla gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. Il quarto appuntamento è dedicato alla grafica pubblicitaria e al lavoro straordinario degli illustratori che nella prima metà del Novecento hanno lavorato per la promozione di Sanremo.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire più da vicino i manifesti d’epoca, ideati per far conoscere la città, le sue manifestazioni e i suoi svaghi: ancora oggi accattivanti, sono stati un elemento centrale nella nascita e nella creazione del turismo moderno.

Non solo manifesti, ma anche dépliant, cartine, materiale pubblicitario: i preziosi materiali in mostra, provenienti dal Museo Nazionale Collezione Salce, dall’Archivio storico della Regione Liguria e dall’Archivio storico della Pubblicità, tornano a Sanremo in un dialogo ancora oggi vivo con la città per cui sono stati pensati.

Leo Lecci è docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Genova, dove è titolare anche del corso di Storia della grafica e dell’illustrazione in età contemporanea. Ha curato numerose mostre e pubblicazioni su artisti e illustratori del Novecento.

Dal 6 agosto sarà possibile accedere alla mostra e agli incontri solo muniti di “Green Pass” valido, secondo le recenti disposizioni anti-Covid.