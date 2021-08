Bordighera: nel weekend ultima replica per il teatro itinerante nel paese alto

Nel weekend a Bordighera tornerà per un'ultima volta lo spettacolo itinerante “Passaggi illustri a Bordighera” de “Il Teatro delle 10”. L'evento realizzato anche grazie al sostegno del Comune di Bordighera negli ultimi due finesettimana ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico.

Molto gradita la formula che propone originali passeggiate teatrali nel fiabesco Paese alto e tra le Ville storiche di Bordighera. Soddisfatte la produttrice Fulvia Roggero e la regista Silvia Villa che hanno voluto offrire al pubblico un’esperienza totalmente immersiva, attraverso la quale il pubblico viene guidato in un suggestivo viaggio teatrale e culturale nella magica storia della città delle palme in compagnia di illustri e divertenti personaggi in costume.

"Ci si trova piacevolmente avvolti negli appassionanti racconti dell’eccentrico Architetto Charles Garnier, nelle sfide pittoriche del grande Claude Monet, ci si diverte in compagnia di Miss Daly, della Proprietaria della Pension Anglaise, del Telegrafista della Regina Margherita o del ricco Banchiere Bischoffsheim e ci si commuove con l’eterno amore della moglie di Pompeo Mariani" - raccontano gli organizzatori.

"Quest’estate inoltre, rispetto alla prima edizione del 2019, ideata da Fulvia Roggero e Silvia Alborno e incentrata sulla figura del Padre dell’impressionismo Claude Monet, lo spettacolo prevede postazioni attoriali nelle splendide Villa Garnier, Villa Mariani-Casa d’Artista e Villa Etelinda, nella quale termina l’ultimo dei due percorsi possibili. - sottolineano - Il pubblico, vasto ed eterogeneo, con la partecipazione anche di giovani famiglie con bambini, segue con attenzione, entusiasta di prendere parte a questo viaggio nel tempo e di scoprire o ri-scoprire, con nuovi occhi, i luoghi incantevoli di Bordighera e di emozionarsi attraverso il meraviglioso gioco del teatro, qui sapientemente incarnato da bravi attori".