Badalucco: venerdì prossimo al 'Book Festival' la presentazione di 'Rivierando' di Daniela Manili Pessina

Venerdì alle 19, in piazza Umberto Eco a Badalucco nell'ambito del ‘Book Festival’, il Club per l'Unesco di Sanremo presenterà ‘Rivierando’ di Daniela Manili Pessina con Marco Macchi ed Ersilia Ferrante (edito da Gwmax). Gli autori e il libro saranno presentati da Gian Antonio Dall'Aglio, socio del club.

Daniela Manili Pessina: è architetto e consulente sui temi di comunicazione visiva e grafica, nonché fotografa. Collabora con scuole e associazioni e aziende soprattutto nel settore turistico. Vive a Cantù ma fin dai primi anni ha frequentato la Riviera dei fiori. In precedenza ha pubblicato per GVMAX “Visiolario", la prima guida turistica per creativi e ha ideato il progetto che ha portato alla pubblicazione di Rivierando presso lo stesso editore, coinvolgendo Marco Macchi ed Ersilia Ferrante.

Marco Macchi: è laureato in storia, in passato ha navigato per la Marina Mercantile e per la Marina Militare e ha lavorato alla Coop. Nato a Sanremo, vive a Ospedaletti e svolge la professione di guida ambientale e guida turistica nella Riviera dei Fiori. Ha pubblicato diversi libri tra i quali "Camminare nella Storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina”," Profumo di Salsedine", "Camminare per le Antiche Strade" e, in collaborazione con Tiziano Fratus," Itinerari dei Ficus nella baia di Moreton a Sanremo e Bordighera".

Ersilia Ferrante: è avvocato cassazionista sanremese, e si occupa particolarmente di diritto dei migranti. Nata a Palma Campania (NA), ha quasi sempre vissuto in Liguria. E’ iscritta attivamente in varie associazioni culturali locali ed è appassionata di canzone d'autore. In passato è stata coautrice, insieme ad altre socie del Club per l'Unesco di Sanremo, di "Un angolo di terra straniera. Lady Phillipson e Sanremo” e di “Continuamente Donna. Le donne di ieri che attraverso le donne di oggi sostengono le donne di domani” a cura della Provincia di Imperia.