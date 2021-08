Arma di Taggia: con una grande festa all'Ezio Sclavi è terminato l'Educamp 'Taggia & Valle Argentina'

Festa riuscita, venerdì scorso, per la 2ª edizione dell’Educamp ‘Taggia&Valleargentina’, al campo ‘Ezio Sclavi’ di Arma di Taggia. All’evento sono stati invitati gli oltre 200 bambini e ragazzi che nelle 5 settimane hanno partecipato al centro estivo multisport. Il format, promosso dal Coni Nazionale, si conferma vincente e le 5 settimane hanno avuto tutti i posti occupati, con oltre 430 presenze e molti che hanno aderito per quasi tutte le settimane.

Anche questa edizione è stata organizzata dalle associazioni Taggia Calcio, Olimpia Basket, Tennis Club Taggese e la Ginnastica Riviera dei Fiori, società capofila. Fondamentale il coinvolgimento delle altre associazioni sportive del territorio quali: Volley Team Arma Taggia, Circolo Nautico Arma, Karate Taggia, Ciclistica Arma Taggia, Minigolf Arma e la Piscina My Sport di Taggia. Oltre alla pratica delle discipline e dei giochi sportivi proposti dagli Educatori e le giornate al mare, durante il Campus sono intervenute con competenti ed apprezzati interventi: l’Asl 1, la Croce Verde di Arma di Taggia, la Protezione Civile di Taggia, la Polizia Stradale di Imperia e il maestro Angelo Cirimele che ha accompagnato i bambini alla scoperta della bella storia di Taggia. Molto gradita dai partecipanti l’utilizzo del trenino che, grazie alla disponibilità di Daniele, ha agevolato gli spostamenti Taggia/mare di Arma. Ma anche lo Chef Luca Muratore che ha preparato i pranzi e le merende di tutti i partecipanti e lo staff.

Gli educatori sono stati la vera ‘anima’ dell’Educamp: hanno svolto al meglio il loro compito nel seguire i gruppi durante tutte le ore della giornata (8.30/17), nelle attività sportive, nei momenti ludici, durante i pranzi, incoraggiando e ‘coccolando’ i partecipanti. Hanno curato ed ottimizzato l’inclusione e l’integrazione, aspetto ritenuto ‘prioritario’ dagli organizzatori. Lo staff, coordinato con capacità e pazienza da Samuele Perotti, era composto da: Fabrizia Fontanesi, Daniela Breggion, Nino Ioppolo, Martina Diurno, Martina Filippi, Monia Stabile, Luca Siccardi, Marzia Patricelli e Marica Casella. Tutta la parte amministrativa, la segreteria, la logistica e le coreografie sono state seguite e portate avanti dalla vulcanica Alice Frascarelli.

Importante l’apporto e il supporto dato al progetto Educamp dall’Amministrazione del Comune di Taggia e dall’Assessorato ai Servizi Sociali, rappresentati dagli Assessori Barbara Dumarte e Raffaello Bastiani, presenti alla festa. Fondamentale la collaborazione del Consiglio d’Istituto del Comprensivo Taggia presieduto dalla Dott. Annamaria Fogliarini, che ha autorizzato l’utilizzo delle palestre. Durante la festa tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia ricordo consegnata da due campioni espressione sportiva del nostro territorio, Simone Parodi medaglia di bronzo nel Volley alle olimpiadi di Londra oltre che protagonista da anni in vari campionati, e Federico Garibaldi plurimedagliato del Canottaggio a livello mondiale e nazionale.

Gradita anche la presenza del Presidente del Comitato Regionale FGI Liguria Pino Raiola, del fiduciario di zona del Coni, Flavio Fontana, e per Sport e Salute, Francesco Brioglio. Purtroppo per motivi di lavoro non ha potuto essere presente, ma è stato un prezioso collaboratore nell’intero iter organizzativo, il Delegato Provinciale Coni Alessandro Zunino.