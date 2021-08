Perinaldo: 15 nuovi contagi nel piccolo paese dell'entroterra, tre di loro erano alla festa di Bussana

La ormai nota festa di Bussana, frazione di Sanremo, che ha portato al momento 12 nuovi contagi nella nostra provincia (la maggior parte non vaccinati e alcuni con una sola dose) ha visto la presenza di 3 residenti a Perinaldo, piccolo centro dell’entroterra, dove tra l’altro se ne registrano in totale 15.

Al momento non è dato sapere se tutti i contagiati del paese risalgono al contatto con i 3 che hanno partecipato alla festa, mentre l’Asl 1 Imperiese continua le indagini per capire come si sia diffuso il Covid. A Perinaldo tra i 15 nuovi positivi, non ci sono vaccinati con due dosi ma, alcuni di loro avevano ricevuto la prima. Come per il focolaio di Monesi, dopo la ‘Festa del Redentore’, ancora una volta emerge il fatto che i contagiati sono prevalentemente non vaccinati.

Altri 4 positivi riguardano titolari e ristoranti di un noto ristorante di zona 'Solaro' a Sanremo. Dei quattro, uno di loro è ricoverato in ospedale mentre il proprietari del locale hanno momentaneamente chiuso a scopo precauzionale.

I 15 nuovi contagiati di Perinaldo fortunatamente non hanno riportato gravi problemi e nessuno di loro è ricoverato in ospedale. Per tutti, come per molti altri, si tratta della cosiddetta variante Delta.