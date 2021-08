Questa sera doppio intervento sulla condotta del Roya: problemi in serata a Bordighera e Imperia

Doppio intervento di Rivieracqua, da questa sera alle 20, in località Arziglia a Bordighera e in zona Borgo Peri ad Imperia. I lavori riguardano riparazioni urgenti ed indifferibili alla condotta di adduzione del Roya 1, per la concomitante rottura in due punti.

Per limitare al massimo i disagi per l'utenza, l'intervento di riparazione è stato programmato dalle 20 e sarà presumibilmente ultimato, salvo imprevisti, entro la notte dello stesso giorno.

Per l'esecuzione dei lavori saranno eseguite delle manovre di rete che consentiranno di alimentare solo parzialmente le utenze di Bordighera e Imperia, dove si potranno verificare cali di pressione e fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua che potrebbero andare avanti fino al ripristino del servizio.

Per rifornire in emergenza l'ospedale civico di Sanremo, sarà attivato a cura della scrivente un servizio di emergenza mediante trasporto di acqua con autobotte.