Il Comune di Molini di Triora sta cercando un gestore per affidare il campo sportivo delle ex caserme Prealpi. In questi giorni è stata attivata una manifestazione d'interesse con scadenza al 6 agosto. La struttura fino a poco tempo fa era in gestione alla Pro Loco, poi l'emergenza sanitaria, le difficoltà economiche legate anche alle restrizioni nazionali e quindi all'impossibilità di organizzare eventi, hanno portato alla riconsegna del bene al Comune.

Il procedimento prevede in questo modo di conoscere se ci siano soggetti interessati a una gestione che eventualmente verrebbe formalizzata in un secondo momento. La manifestazione di interesse si rivolge a: associazione e società sportive e dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per il calcio; associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria; associazioni, comprese quelle amatoriali, radicate sul territorio della valle Argentina. Oltre a questo, i partecipanti non dovranno aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestioni di impianti sportivi comunali anche se in altri comuni; non avere debiti con il Comune di Molini di Triora a qualsiasi titolo.

Il Comune punta ad affidare il campo da calcio in erba sintetica e gli spogliatoi per una durata di 3 anni. Il canone complessivo si stima possa aggirarsi sui 13.500 euro. Oltre a questo, il futuro gestore, dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria dell'impianto, farsi carico delle utenze, definire un regolamento d'accesso.

Infatti la struttura potrà comunque essere usata anche quando sarà effettivamente affidata in gestione. I proventi dell'affitto del campo andranno poi al gestore. Il Comune ha specificato che le scuole dovranno avere accesso gratuito e che potrà essere negato solo se le attività saranno in contrasto con la programmazione di gestione dell'impianto. Così come in caso di manifestazioni e iniziative comunali, l'uso del campo e delle strutture dovrà essere garantito.