Bordighera: lavori di riqualificazione alle scuole Rodari dedicati ai piccoli e a Gianni Rodari, Ingenito "Siamo orgogliosi"

Sopralluogo dell'Amministrazione comunale, questa mattina al plesso scolastico ‘Rodari’ di via Pasteur. Nuove opere di riqualificazione e grande entusiasmo come evidenziato dal sindaco Ingenito: "Sono iniziati i lavori per la riqualificazione degli spazi esterni e ne siamo davvero orgogliosi per gli interventi da offrire ai piccoli alunni. Un ambiente bello, colorato, sicuro dove imparare e divertirsi”.

Il Sindaco ha anche elencato le diverse strutture che verranno create pensando ai più piccoli, dallo sport all'arte, attività formative e ludiche. L'allestimento del parco giochi è ispirato alla ‘Freccia Azzurra’, il trenino protagonista del fiabesco romanzo del '54 composto ovviamente dal grande Rodari. Sarà anche creato un nuovo campo polifunzionale per basket e calcetto con superficie in ‘cemento elicotterato liscio’, poi pitturata con resina epossidica. Il campetto da pallavolo sarà cementato, lisciato, pitturato e dotato di una nuova rete.

Il parco giochi avrà una nuova copertura con vele bianche microforate, resistenti al sole, all’acqua e al vento; ci saranno nuovi giochi in legno ed alcuni di quelli già in loco saranno riposizionati e riutilizzati. Ci sarà anche un piccolo teatrino con pavimentazione antitrauma a scacchiera, dedicato ad attività ludiche e formative. Prevista la creazione di giardini tematico-didattici e la piantumazione di una siepe sempre verde che correrà intorno ai luoghi ricreativi della scuola per 150 metri di perimetro.

Verrà pavimentato con autobloccanti il parcheggio antistante la scuola, dove sono già stati messi a dimora 6 nuovi alberi (4 falso pepe e 2 jacaranda).