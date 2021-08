Sanremo: sistema di pagamento automatico rotto al Palafiori, lunghe code per gli utenti (Foto)

Non si placano le lamentele di residenti e turisti per il mancato funzionamento di una delle due macchinette per il pagamento del parcheggio al Palafiori. Un nostro lettore è rimasto, ieri, nella lunga coda all’ingresso della struttura:

“Da anni chiediamo che vengano implementate le carte di credito e i sistemi di pagamento ‘smart’, ma questo non accade anche se è possibile attraverso il custode. Ieri una delle due macchinette era guasta e, nella foto che vi invio, si può notare il caos generato per pagare il parcheggio. Sarebbe fondamentale un intervento del Comune per risolvere questo problema, presente ormai da anni”.