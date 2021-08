Sanremo: degrado per una mulattiera nella zona della Croce della Parà, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Daniela, ci ha scritto per descrivere il degrado nel quale versa una strada mulattiera di Sanremo, alla Croce della Parà:

“Con due amiche, ieri passando per Verezzo, siamo arrivate alla Croce della Parà e, per abbreviare il rientro, abbiamo deciso di tornare a casa, passando da San Pietro. Abbiamo iniziato a percorrere la strada mulattiera, che dalla Parà scende e ad un certo punto, ci siamo trovate davanti ad un tratto impercorribile. Abbiamo chiesto ad una signora del posto la quale ci ha detto che sono anni che la mulattiera versa in quelle condizioni e che il Comune è al corrente della situazione. Sarebbero stati fatti sopralluoghi per capire il da farsi ma che purtroppo, oltre a non far nulla per ripristinarla, non pongono rimedio alle acque che,nei periodi di piogge forti, dalla Croce della Parà si riversano in quella mulattiera creando un fiume di detriti e fango con ovvi problemi agli abitanti. La signora ci ha comunicato che in teoria, essendo l'unica strada percorribile privata, saremo dovuto tornare indietro e rientrare a casa passando da Verezzo o dalla Villetta. Fortunatamente ci ha dato il permesso di passare ma credo che, visto il flusso di persone che passeggiano soprattutto alla Croce della Parà, sarebbe doveroso ripristinare sentieri che son sempre esistiti e curati perché, se un giorno i proprietari della strada decidessero di non far più transitare nessuno, sarebbe una grave perdita”.