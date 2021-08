Sanremo: degrado nel sottopasso di via Goethe ma lavori ancora fermi, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice ci ha scritto per chiedere un intervento al degrado, documentato nelle foto, in via Goethe a Sanremo:

“Nel parcheggio antistante la bocciofila è stato affisso, il 26 giugno, il divieto di sosta fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del passaggio sotto il quale si transita per accedere. In questo modo si preclude a decine di cittadini qui residenti e agli utenti della bocciofila la possibilità di parcheggiare nell'unica zona a loro disponibile. In particolare i residenti di via Moduponte, essendo questa strada non carrozzabile e quindi senza possibilità di parcheggio. Ad oggi non sono stati effettuati i lavori di manutenzione ma molte persone hanno cominciato nuovamente a lasciare l'auto in questo spazio rischiando multa e rimozione forzata. Venti giorni fa era già stata avanzata una comunicazione di sollecito esecuzione lavori da vari cittadini tramite PEC al comune, ma nessuna risposta è stata finora data”.