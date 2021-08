Diano Marina: con il raduno e il primo allenamento ieri sera iniziata la preparazione del Golfo Dianese 1923 (Foto)

E’ iniziata la stagione 21/22 per il Golfo Dianese 1923. Nella serata di ieri, al campo Marengo di Diano, è iniziata la preparazione in vista della coppa e soprattutto del campionato di Promozione per la compagine dianese.

Folta rappresentanza della dirigenza con i saluti e gli auguri per l’inizio della nuova stagione da parte del Presidente Luca Spandre, del Vice Presidente Denis Muca e del Direttore Generale Francesco Bregolin. Da segnalare anche la presenza dello storico dirigente Dino Chierichetti pluriennale supporto per i giallorossoblu.

Una breve introduzione al lavoro da parte di mister Colavito e subito a faticare in vista dei nuovi traguardi.