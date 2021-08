Calcio: la Sanremese in ritiro nel torinese, due amichevoli in vistato contro Alba e Sampdoria Primavera

Con il raduno di ieri mattina al Comunale, il primo giro di tamponi (tutti con esito negativo), la sfilata per le vie del centro cittadino e il pranzo inaugurale al Glam, è iniziata ieri ufficialmente la stagione della nuova Sanremese targata Alessandro Masu.

I biancoazzurri, subito dopo pranzo, hanno raggiunto il ritiro di Cantalupa in provincia di Torino dove già nel tardo pomeriggio hanno svolto il primo allenamento. Al gruppo è stato aggregato anche l’ultimo arrivato, il portiere classe 2003 Luca Ferretti, ex Correggese, in attesa del trasferimento definitivo. Il programma di questi giorni prevede visite mediche per tutti e doppie sedute giornaliere, atletiche e tecnico tattiche.

La società ha organizzato due uscite allo stadio Grande Torino di Cantalupa: domenica alle 17.30 allenamento congiunto con l’Alba Calcio, venerdì 13 con la Sampdoria Primavera. Entrambi i test saranno trasmessi in diretta sulla nostra pagina Facebook. I matuziani rientreranno a Sanremo venerdì 13 sera e poi usufruiranno di tre giorni di riposo.

Il calendario delle uscite successive prima dell’inizio del campionato di serie D, fissato per il 19 settembre, sarà comunicato nei prossimi giorni.