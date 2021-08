Arma di Taggia: in tanti alla seconda tappa di 'Ping pong for Unicef' ai bagni Idelmary (Foto)

Seconda tappa per ‘Ping pong for Unicef’, ovvero i tornei estivi del golfo tabirse in riva al mare, alla spiaggia Idelmery di Arma, durante il weekend dedicato a Sant’Erasmo. Con grande entusiasmo e divertimento hanno partecipato giocatori dagli 8 ai 63 anni: turisti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e cittadini rivieraschi appassionati della disciplina, ma non tesserati.

Alla presenza del Consigliere Comunale Raffaello Bastiani (Delegato allo Sport di Taggia) e Colomba Tirari (Past-President Unicef Provincia Imperia) si è svolta la premiazione.

Al primo posto Giovanni Pesato di Alba (10 anni), al secondo Mauro Verdoia di Torino (63 anni) e al terzo Pietro Contini di Pavia (12 anni). A seguire in classifica: Giovanni Moneta di Gallarate (45 anni), Ethan Diaco di Taggia, Dominique Delecourt di Taggia, Alessandro Zen di Bruino (Torino) e Renato Pollice di Taggia.