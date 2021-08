Taggia: degrado e incuria a Borgo San Martino, ordinanza del Sindaco alla proprietà degli immobili

Degrado e incuria sui terreni di regione San Martino a Taggia e il Sindaco emana un’ordinanza per il pericolo alla pubblica incolumità per la possibilità di incendi spontanei.

I terreni, lo ricordiamo, sono privati e di proprietà della società ‘Borgo San Martino srl’ ma costeggiano il campo sportivo Comunale ‘Marzocchini’, mettendo a rischio luoghi pubblici. Anche il transito pedonale sul marciapiede attiguo è pericoloso visto che mancano diversi coperchi dei tombini, che contengono fili elettrici della pubblica illuminazione.

Proprio per questo il Sindaco, Mario Conio, ha emesso una Ordinanza Sindacale con la quale obbliga il proprietario dell’area a pulire e igienizzare i luoghi ma anche alla messa in sicurezza delle parti elettriche, in modo da evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute, sicurezza ed igiene pubblica. Gli interventi dovranno essere messi in atto entro 5 giorni.