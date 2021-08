Coronavirus: salgono a 12 i contagiati della festa di Bussana a Sanremo della scorsa settimana

Crescono a 12 i positivi al Covid-19 che, nei giorni scorsi, avevano partecipato a una festa privata in una casa di Bussana a Sanremo. Sabato scorso, inizialmente, erano 7 i contagi riscontrati ma, nel corso degli ultimi giorni sono diventati 12.

Mentre proseguono tutte le indagini dell’Asl 1 Imperiese, per ricostruire i contatti tra le persone presenti alla festa e altre con le quali si sono poi incontrate. Dai primi riscontri, sembra che dei 12 contagiati, solo un paio avevano fatto la prima dose di vaccino ed erano in attesa della seconda.

Si tratta, purtroppo, della dimostrazione di quanto sia importante la vaccinazione e fondamentali anche le precauzioni negli appuntamenti come una cena o una festa come quella di Bussana. Fortunatamente, almeno per ora, non ci sono ricoverati tra i 12 contagiati, che vengono comunque seguiti con attenzione dal servizio sanitario di Asl 1 Imperiese.