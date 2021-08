Coronavirus: oggi la nostra è la provincia ligure con il maggior numero di nuovi contagiati, 37

Numeri in rialzo per quanto riguarda i nuovi contagi (con la quantità di tamponi superiore eseguita) ma tasso di positività stazionario in regione quest’oggi.

Sono infatti 81 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.439 tamponi molecolari (oltre ai 3.388 antigenici rapidi), uno ogni 42,45 pari al 2,35%.

Oggi la nostra provincia fa registrare il valore assoluto massimo (37) tra i nuovi contagi rispetto a tutte le altre province. Sono stati 6 nel savonese, 28 a Genova e 9 a Spezia. Da registrare un morto, un uomo di 84 anni a Savona. Stazionari, invece, i ricoverati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.463.212 (+3.439)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 468.887 (+3.388)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.621 (+81)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.605 (-1)

Casi per provincia di residenza

Imperia 363 (+14)

Savona 236 (-2)

Genova 1.302 (+11)

La Spezia 436 (-7)

Residenti fuori regione o estero 52 (-)

Altro o in fase di verifica 226 (-7)

Totale 2.605 (-1)

Ospedalizzati: 45 (+1); 12 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 10 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (-1); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (+1); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 4 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.320 (-47)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.650 (+81)

Deceduti: 4.366 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 243 (-31)

Asl 2 - 121 (+6)

Asl 3 - 549 (+5)

Asl 4 - 103 (+3)

Asl 5 - 290 (+4)

Totale - 1.306 (-13)