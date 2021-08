'AperiSole' alla Residenza Protetta 'Anselmo Pisano' di Apricale, i ringraziamenti della Fondazione Iolanda Ferrara

Venerdì scorso, alla Residenza Protetta di Apricale, si è svolto nell’incantevole giardino circondato da girasoli, l’allegro incontro ‘AperiSole’, nel pieno rispetto della normativa in vigore legata all'attuale emergenza sanitaria.

L'appuntamento è stato un momento di condivisione al quale hanno partecipato la Direzione, i dipendenti, gli ospiti ed il consigliere regionale Avv. Mabel Riolfo accompagnata da Luisa Alborno. La ‘Fondazione Iolanda Ferrara’ e la Direzione della “TE.MA. Cooperativa Sociale Onlus” ringraziano tutti coloro che hanno dato il proprio contributo alla realizzazione dell'evento.

Dice la signora Teresa Marco, Presidente della “Fondazione Iolanda Ferrara”: “Colgo l’occasione per un ringraziamento speciale a tutti i dipendenti che sempre si prodigano ad allietare questi momenti di allegria e condivisione, e al Consigliere Regionale Avv. Mabel Riolfo che con la sua partecipazione ha condiviso l’allegria con tutte le persone presenti. Il nostro obbiettivo è quello di far sentire i nostri ospiti parte di una grande famiglia. Grazie ancora a tutti per averci scelto”.