Tokyo 2020. Sfuma la finale per Davide Re nei 400 metri, ma l'atleta imperiese torna a fermare il cronometro sotto ai 45 secondi

Una quinta piazza arrivata per un soffio, con Deon Lendore che lo ha preceduto per appena un centesimo sul traguardo.

Resta il rammarico per tanti spettatori imperiesi per non aver potuto assistere in diretta Rai alle prestazioni del proprio beniamino, vista la pausa imposta dalla trasmissione del Tg2.

"Partecipare a un’ Olimpiade, commenta al nostro giornale il sindaco di Imperia Claudio Scajola, è già un risultato enorme ed essere andato anche alle semifinali dei 400 ancora di più. Oltretutto non essendo nelle migliori condizioni fisiche; siamo orgogliosi, conclude Scajola, di averlo come concittadino”.