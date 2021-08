Domenica 8 agosto si corre al nascere del sole a Diano Marina: ecco la 3^ edizione di Diano all'Alba

Giunta alla 3a edizione l'edizione dell'ormai famosa DIANO ALL' ALBA, corsa aperta a tutti a Diano Marina (IM) .

Si parte tutti insieme alle ore 06.00 del mattino dal Molo delle Tartarughe in direzione via Torino verso la strada " Incompiuta" (si prosegue e si gira a 200mt prima del cancello di Imperia). Si continua poi su Via Sant' Elmo , Via Agnese, oltrepassando il passaggio a livello in direzione Via Mortula, per poi riprendere nuovamente la passeggiata mare di Diano Marina e arrivare al traguardo molo delle Tartarughe.

È una corsa di 6km libera ed aperta a tutti ; famiglie, nonni,amici pelosi. Un'occasione per stare tutti assieme, ma nel rispetto delle regole sanitarie. Con l'iscrizione verrà data una maglia tecnica per la gara. vengono garantiti fino a 400 pettorali, saranno premiate le prime tre donne e i primi tre uomini. Tutti i partecipanti avranno un sacchetto Ristoro take away. Sebbene il percorso di gara è ben segnalato, si ricercano volontari lungo il percorso per dare indicazioni di gare ai partecipanti. Si ringraziano in anticipo i volontari e i tutti partecipanti.

Info e iscrizioni al numero 3482103204 (Cristian) .