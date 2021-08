Calcio: due nuovi acquisti all'Imperia, in nerazzurro approdano Nicholas Mara e Luigi Castaldo

Due nuovi acquisti per l’Imperia, che sta preparando la squadra per la prossima stagione in Serie D. Arriva Nicholas Mara, difensore centrale con alle spalle ben otto stagioni in serie D, con 183 presenze complessive e 6 gol.

Inizia tra i grandi nel 2012, a 16 anni, con la maglia del Renate per poi vestire quelle di Mariano, Olginatese dal 2014 al 2017, Seregno nella stagione 2017-2018, Sondrio per le due successive, Castellanzese nella stagione 2019-2020 e infine Ponte San Pietro nell’ultimo anno. Esperienza e capacità tecnico fisiche il biglietto da visita di Mara.

Arriva anche Luigi ‘Gigi’ Castaldo che approda in nerazzurro dalla Sanremese con cui ha disputato l’ultimo campionato di Serie D, ma ha militato nelle vecchie C1 e C2 a inizio carriera. Classe 1990 è dotato di fisico possente con i suoi 187 cm di altezza e 82 chili di peso. Nato a Napoli l’8 gennaio 1990 vanta 214 presenze da calciatore e 18 gol. La sua avventura con il pallone inizia con il settore giovanile del Siena, poi passa all’Esperia Viareggio in C1. Da qui Giacomense, Borgo a Buggiano e Vigor Lamezia in C2. Un breve passaggio senza apparizioni in B con la Robur Siena e poi un ricco curriculum in D con le casacche di Celano, Sangiovannese, Olympia Agnonese, Argentina Arma, Vado e Sanremese.

Da oggi entrambi sono a disposizione di mister Paolo Cortellini che adesso potrà anche contare di due under di spessore. Luca Carletti infatti, torna all’Imperia. La società neroazzurra è infatti lieta di annunciare l’accordo con il promettente giovane in arrivo dal Padova.

Classe 2002, Carletti ha già vestito la maglia dei dragoni nella stagione 2019-2020 ben figurando quando chiamato in causa. Terzino destro, ma anche centrale di difesa è uno dei talenti, originario di Sanremo, del calcio ponentino degli ultimi anni. Carletti torna ora al Nino Ciccione con più esperienza e voglia di mostrare le sue qualità. La società tutta gli augura le migliori fortune.

L’Asd Imperia è lieta di annunciare inoltre, anche l’accordo con il portiere Michele Lacirignola per la stagione 2021/2022. Nato il 18 febbraio 2000, Lacirignola vanta già 26 presenze in Serie D, tutte collezionate con la maglia del Brindisi.

Grinta, grande reattività tra i pali e ottimo istinto formano l’identikit del nuovo portiere neroazzurro che da oggi si è aggregato al raduno della squadra al campo sportivo Francesco Salvo. La società tutta desidera fare il suo più grosso in bocca al lupo a Michele.