Orengo: “Il prossimo presidente della provincia sia sempre dell’entroterra. Scajola e Biancheri hanno già la loro visibilità”

“Il prossimo presidente della provincia sia sempre un rappresentante dell’entroterra. I sindaci Scajola e Biancheri hanno già la loro visibilità”. Lo ha detto il sindaco di Badalucco Matteo Orengo nel corso di una recente puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ parlando delle elezioni provinciali che ci saranno ad ottobre.

“Nelle scorse elezioni provinciali era stata fatta una lista unica, in cui la Valle Argentina e la Val Nervia non erano assolutamente rappresentate – ha detto – Non è condivisibile e accettabile che due territori cosi importanti non facciano parte dell’assise provinciale. Questo significa contare poco e non avere peso politico per sedersi ai tavoli importanti. L’elezione della provincia, che ci sarà ad ottobre, fa si che il consigliere comunale di Sanremo conti più di tutti i consigli comunali dell’entroterra. Deve quindi emergere una volontà, mi rivolgo al sindaco di Imperia Claudio Scajola e di Sanremo Alberto Biancheri, che il presidente della provincia sia espressione dell’entroterra perché ne capisce le problematiche ed il funzionamento dei piccoli Comuni. Loro (Imperia e Sanremo n.d.r.) hanno già una grande visibilità e un peso politico all’interno della provincia, scelgano quindi una persona dell’entroterra e non più imperiese perché quella zona già da tanti anni è rappresentata e tutelata. Se inoltre ci sarà una lista unica, sarà importante che tutte le valli vengano tenute in considerazione".

Guarda l’intervista integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it