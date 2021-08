Regione: assestamento bilancio di previsione, Ioculano "Giudizio negativo, ci aspettavamo di più"

“Il giudizio sull’Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023 presentato della Regione Liguria in linea di massima rimane negativo", dichiara Enrico Ioculano relatore per il Partito democratico-Articolo Uno. Il consigliere regionale d'opposizione ha annunciato in consiglio regionale il voto contrario all'Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023.



"...anche se ci sono stati punti di incontro, nel suo complesso riteniamo che abbia lacune politiche e non abbia dato risposte a tematiche preminenti da noi poste come scuola e cultura - prosegue Ioculano - Capitoli per i quali avevamo chiesto di stanziare dei fondi per garantire la scuola in presenza e per sostenere il comparto della cultura e dello spettacolo fortemente colpito dalla pandemia, ma che sono stati bocciati”.



“Ci aspettavamo di più, anche se cogliamo con favore l’apertura ad accogliere gli emendamenti a sostegno dei piccoli comuni su progettualità e dissesto idrogeologico, ma anche quelli sulla campagna di comunicazione contro le molestie alle donne sui bus e i 50mila euro a sostegno della associazioni storiche che operano nel settore della disabilità e siamo soddisfatti per aver ottenuto attenzione”.

Luca Garibaldi capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno osserva: ”La seduta di Bilancio è una seduta particolarmente importante perché disegna perfettamente in che tipo di Liguria la giunta vuole vivere e soprattutto vuole far crescere i suoi cittadini. Purtroppo, anche quest'anno, il disegno che ne esce è desolante. Non un progetto di lungo termine, non un accenno a un progetto serio per gli ‘ultimi’ e le ‘solitudini’ o sulla ripartenza per la sanità pubblica”.

“Grazie alle proposte del Partito Democratico, la giunta ha approvato lo stanziamento di 50 mila euro per il fondo a supporto delle vittime di molestie, e di 50 mila euro per il supporto alle associazioni di promozione sociale che operano nell'ambito delle disabilità. Abbiamo poi impegnato la giunta ad un'interlocuzione con il governo per il supporto attivo per i piccoli comuni per i progetti di messa in sicurezza e per il dissesto idrogeologico e per il sostegno ai circoli ricreativi che in questo periodo di pandemia non sono riusciti ad essere il punto di riferimento che hanno sempre rappresentato, per tutti i cittadini. Vedremo su questo tema quali impegni si prenderà la giunta”, conclude il capogruppo.