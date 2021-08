Ventimiglia torna protagonista su Italia 1 grazie allo chef Diego Pani: sarà ospite del Tg Studio Aperto (Foto)

Ventimiglia farà parlare di sé, ancora una volta, in uno speciale che andrà in onda su Italia 1 a ridosso di Ferragosto, rendendo il ponente e il ristorante Marco Polo nuovamente protagonisti, insieme al suo chef, Diego Pani.

In una cucina dalla location unica e naturalistica, la spiaggia di Ventimiglia, vedremo lo chef al lavoro e che questa volta ha voluto coinvolgere anche i produttori di quelle materie prime che con grande rispetto e maestria porta in tavola coniugando tradizione e innovazione.

Ingredienti presi da tante località del ponente, scelti come i colori su una tavolozza, utili a comporre un'opera d'arte. La prima ricetta spiegata alle telecamere sarà un cocktail di gamberi di Sanremo con le trombette di Amalberti di Camporosso, i gamberi della barca San Nicola del porto di Bordighera, l'olio extravergine di Roi in Badalucco, limoni acquistati al mercato di Ventimiglia. Da bere? Un vino di Terre Bianche Dolceacqua presentato da Mattia Cavalli, sommelier.

“La mia intenzione è stata quella di trainare insieme a me tutti i protagonisti della mia cucina – ha detto Diego Pani - i produttori. Sfruttare questa visibilità mediatica come volano per l’intero Ponente è per me obiettivo fondamentale. La seconda ricetta? Una sorpresa”. È questo il terzo speciale in cui vediamo Pani portare le telecamere di Mediaset a Ventimiglia. L’episodio di ferragosto andrà in onda giovedì 12 alle 19, durante il magazine di Studio Aperto.