Vallecrosia: sabato scorso al parco di Villa Poggio Ponente lo spettacolo di 'Reading & Drama'

Successo di pubblico sabato sera a Vallecrosia per lo spettacolo ‘Il fantasma di Canterville’, di Oscar Wilde, portato in scena da Lilia De Apollonia e dai suoi 8 ‘amici attori’, il circolo ‘Reading & Drama’.

Sono state più di 120 persone quelle arrivate alla location, il parco di Villa Poggio Ponente, comunità Gilardi dei padri Somaschi, sulla collina prospiciente la Via Romana, un tempo abitazione, un tempo lontano, di molti aristocratici britannici. Sul palco all'aperto hanno recitato con Lilia De Apollonia, che ha voluto la bella e inusuale location, nonostante il problema covid e tante difficoltà logistiche, oltre a lei in scena gli attori del Reading e Drama di Ventimiglia e Tiziano Pavone per musiche ed effetti sonori, Enza Manna si è esibita al canto.

La compagnia ha in questi mesi rivisitato il piccolo capolavoro di Wilde, mantenendolo vicino allo spirito dell'epoca, gli attori erano tutti in costume belle époque, una serata ad entrata gratuita adatta a ogni età. Si sono alternati momenti ironici ad altri romantici, in più un'atmosfera british suggerita dal plurisecolare parco,con musica e note dal vivo. Un'opera grande formato del pittore bordigotto Fabio Berro era la scenografia particolare.

I nomi degli interpreti: Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Giada Mei, Graziella Tufo, Jacopo Colomba, Marco Corradi, Giancarlo Orengo e Jurgen Terlutter. L'evento ha avuto il sostegno del comune vallecrosino con l'assessorato alla cultura, e la vicesindaco Marilena Piardi si è complimentata col gruppo per aver portato tanto pubblico in una località poco conosciuta, e per un appuntamento culturale. Prossima data del circolo reading il 20 agosto a Ventimiglia, con lo spettacolo ai giardini pensili di Palazzo Biancheri.

Venerdì prossimo, sempre nell'ambito delle iniziative culturali del Comune ‘Cinema nel Borgo Antico’, a Vallecrosia Alta in piazza del popolo alle 21, sarà proiettato il film La Casa dei Libri della regista Isabel Coixet (2017). La proiezione sarà preceduta dalla premiazione alla cestista di livello internazionale Martina Bestagno che, partendo da Vallecrosia dove è cresciuta e risiede, è arrivata a giocare nella nazionale di basket. Tutte le iniziative del Comune di Vallecrosia sono ad ingresso gratuito.