Santo Stefano al Mare: questa sera in piazza Baden Powell torna la rassegna 'Lunedì bimbi'

Torna, questa sera a Santo Stefano al Mare, la rassegna 'Lunedì Bimbi'. Come ogni settimana verrà delicato ai bambini un appuntamento serale in collaborazione con la ProLoco. Alle 21 in piazza Baden Powell va in scena "CircOps" e bolle.



Nel rispetto delle normative anti Covid verranno proposti intrattenimenti come giochi gonfiabili, giocoleria, spettacoli animati, circo, teatro dei burattini ambientazioni piratesche e tanta animazione peri più piccoli e le famiglie, organizzate da professionisti.