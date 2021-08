Sanremo: giovedì prossimo al 'Cinema sotto le stelle' ecco 'Fantasia', capolavoro evergreen di Walt Disney del 1940

È uno dei capisaldi dell’animazione mondiale e verrà proiettato giovedì 5 agosto alle 21.15 in piazza Santa Brigida, nella Pigna di Sanremo. Ecco “Fantasia”, film capolavoro della Walt Disney Production che uscì per la prima volta nelle sale il 13 novembre 1940.

Si tratta della prima pellicola in programma ad agosto del “Cinema sotto le stelle”, rassegna organizzata da Pigna Mon Amour e CMC e con il sostegno del Comune di Sanremo. Il classico di Walt Disney è una stravaganza di immagini e suoni, che sono brillantemente presentati in una nuovissima versione digitale restaurata. E non solo: commenti interessanti e nuovi extra entusiasmanti faranno rivivere l'esperienza di “Fantasia” facendo ammirare agli appassionati cinefili questo capolavoro musicale come mai prima d'ora.

“Fantasia” nacque perché Disney voleva creare un’opera che desse impulso alla popolarità del personaggio di Topolino, allora leggermente in declino, e che fosse un prodotto di animazione più “colto” e strutturato come un’opera teatrale suddivisa in atti.

Il risultato è una pellicola senza una vera e propria trama, arricchita da una colonna sonora di brani di musica classica notissimi (Toccata e Fuga in Re minore di Johann Sebastian Bach, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, L’apprendista stregone di Paul Dukas, Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Ludwig Van Beethoven, Danza delle Ore di Amilcare Ponchielli, etc.) suonati quasi tutti dall’Orchestra di Filadelfia. Per registrare la base sonora del film– che è tuttora il più lungo film d’animazione Disney, l’unico a superare le due ore – si utilizzò il Fantasound, un complesso e innovativo sistema di registrazione del suono che permise a “Fantasia” di essere il primo film commerciale riprodotto nei cinema in stereofonia.

Ad oggi il film ha incassato 76 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti ed è il ventiduesimo maggior incasso cinematografico di tutti i tempi, oltre ad essere uno dei prodotti più apprezzati del marchio Disney.