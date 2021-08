Inaugurata la gestione del Parco Archeologico di Valdieri (FOTO E VIDEO)

Venerdì 30 luglio, è stato inaugurato l'avvio della gestione del Parco archeologico di Valdieri.

L’affidamento dell’area di proprietà delle Aree Protette Alpi Marittime alla cooperativa Montagne del Mare rappresenta una nuova tappa nel percorso di valorizzazione della necropoli protostorica a cielo aperto. In precedenza un intervento significativo era stato la realizzazione di “copie fedeli” di una capanna dell’età del Bronzo recente e di una fornace per ceramica. Elementi che, con la sezione archeologica del Museo del Comune di Valdieri in cui sono esposti i reperti provenienti dalla necropoli e da altri siti delle valli Gesso e Vermenagna, costituiscono una significativa emergenza culturale del territorio, nonché un elemento di richiamo turistico a livello regionale.

Per accrescere la fruizione, all’interno del Parco archeologico sono state create un’area attrezzata e un campeggio. Insieme a piazzole per tende, ci sono a disposizione otto “tende canadesi” in legno in cui possono pernottare due persone. La reception, con annessa caffetteria, è anche punto informativo per gli altri siti archeologici del territorio.

Piermario Giordano, presidente delle Aree Protette delle Alpi Marittime: “La soddisfazione è davvero grande. Oggi non inauguriamo un'area, ma la gestione di un'area. Cosa vuol dire? Che abbiamo creato dei posti di lavoro in un comune montano come Valdieri. E questa è la vera ricchezza”.

Il sindaco Giacomo Gaiotti: "Una proposta turistica alternativa per riscoprire la natura e di essere a contatto con gli eco-sistemi che ci circondano. Siamo molto soddisfatti".

Insieme all’accoglienza dei visitatori e alle informazioni, altro compito fondamentale di Montagne del Mare è l’animazione del Parco archeologico.

“Stiamo già proponendo – spiega Pierfranca Loprete, presidente della cooperativa – visite guidate giornaliere, a partire dalle ore 15, al sito archeologico e al Museo della Necropoli in paese, mentre sono in fase di programmazione attività didattiche per bambini e ragazzi tra i sei e i dodici anni, che saranno curate dalle associazioni “Flamulasca” e “L’Arc”. Le prime date già fissate sono il 31 luglio, il 7, 14 e il 21 di agosto."

Presente anche la parlamentare Monica Ciaburro: “Essere qua per me è un'emozione. Come sindaco di Argentera conosco la fatica di governare in montagna. Questa è una bella inaugurazione di ancoraggio alla storia e alla tradizione, strizzando un occhio al turismo”.

Franco Graglia, vice presidente del consiglio regionale: “La Regione è vicina alla comunità. un risultato raggiunto con il lavoro di squadra partito dal basso".

Il consigliere regionale Matteo Gagliasso: “Ottimo lavoro di sinergia. Grazie ai sindaci dei piccoli comuni che negli anni hanno saputo investire bene”.

L'evento si è svolto incollaborazione con l'ATL del Cuneese. Il presidente Mauro Bernardi e il direttore Daniela Salvestrin: “Oggi aggiungiamo una freccia in più nell'arco del turismo”.

Gian Battista Garbarino, responsabile della Tutela del patrimonio archeologico per la Soprintendenza: “Qui è iniziato tutto come attività di tutela. Dall'allargamento della strada, la scoperta della necropoli, poi la creazione dell'area archeologica fino all'inaugurazione di oggi. Si è partiti dalla tutela per giungere alla valorizzazione per cittadini, turisti e attività economiche”.

Ha concluso gli interventi Stefania Padovan, archeologa e conservatore scientifico del Parco: “La mia figura è stata fortemente voluta dal direttore Canavese, nell'ottica della tutela e cdella onservazione. Questo parco è un'immersione tra natura e archeologia”.