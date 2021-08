Ad agosto 3 escursioni su Civezza, "A passi lenti condividiamo emozioni e natura"

Ad agosto, su Civezza, sono state organizzate tre semplici passeggiate fra ulivi, qualche ripida e breve salita con delle più dolci discese, questa è la zona della collina immersa fra gli ulivi. Un’esperienza ricca di scoperte lungo le antiche mulattiere che congiungono i borghi dell’alta e bassa valle del San Lorenzo.



“Camminare insieme per condividere a passi lenti emozioni e bellezze della natura che regna sovrana e silenziosa in questa parte della Liguria di ponente. - raccontano i promotori - La cultura di un territorio passa attraverso l’ambiente, al lavoro svolto dai nostri antenati per manutenerlo e mantenerlo vivo e rigoglioso. La voglia di scoprire e lasciarsi stupire da tanta bellezza che ci viene donata e che possiamo goderne camminando”.



Ecco il programma dettagliato:



Sabato 7 agosto “quattro zampe all’alba” – passeggiata con i cani facile per tutti, andiamo a vedere l’alba dalle alture di Civezza con i nostri amici a quattro zampe. Il ritrovo è alle ore 6 nella piazza del Comune.



Domenica 8 agosto “alle pozze del fiume” passeggiata serale per tutti, dopo una giornata di sole andiamo a rinfrescarci nelle pozze del torrente San Lorenzo al fondo valle camminando fra gli ulivi. Il ritrovo è alle 20,30 con l’asciugamano.



Domenica 15 agosto “i sentieri e i rumori della notte” passeggiata notturna per i ragazzi tra i 12 e 16 anni, andiamo fra mulattiere, sentieri e sterrate nell’anfiteatro di ulivi di Civezza.



“Tutte le escursioni hanno l’accompagnamento della guida ambientale escursionistica Marina Caramellino che puoi contattare per info e prenotazione al 337.1066940. L’iscrizione è obbligatoria e sono necessarie le scarpe da ginnastica” - concludono gli organizzatori.