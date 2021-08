Taggia: dopo 2 mesi la cagnolina nel torrente scappa lungo la SP 548, i volontari "Le istituzioni preposte devono intervenire"

I volontari ormai hanno perso le tracce ma chiedono aiuto: "Abbiamo degli avvistamenti su Taggia. Fatto tanta strada se si considera che prima stava ad Arma alla foce. In questi giorni abbiamo chiesto l'intervento dell’Asl, servizio veterinario ma c'è stato risposto che non potevano intervenire senza l'ausilio della Polizia Provinciale e un veterinario. Gli agenti della Provinciale non sono riusciti a prendere la cagnolina che da due mesi sta evitando contatti diretti con l'uomo e le gabbie di cattura posizionate".

"Purtroppo non ci sono molte soluzioni e al momento non abbiamo idea di dove possa essersi rifugiata. Chiediamo che qualcuno di preposto si attivi in modo coordinato per risolvere questa situazione per il bene dell'animale. Purtroppo non stiamo ricevendo aiuti da chi dovrebbe prendersi cura della cagnolina. Questo aspetto apre a ulteriori considerazioni sugli affidamenti. Ora, a fronte della situazione che si è venuta a creare vorremmo riuscire a catturarla e darle una nuova casa".