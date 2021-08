Sanremo: turista svolta senza rispettare la segnaletica in largo Nuvoloni e centra uno scooter (Foto)

Non rispetta la segnaletica e, invece di fare il giro attorno a largo Nuvoloni, svolta direttamente verso piazza Cesare Battisti, investendo uno scooter sul quale stava viaggiando una giovane di 25 anni.

E’ accaduto poco dopo le 13 in largo Nuvoloni a Sanremo, all’incrocio tra via Matteotti e corso Imperatrice. Un tedesco al volante di una Golf ha deciso di svoltare direttamente verso piazza Cesare Battisti, proprio quando stava arrivando la giovane sullo scooter in direzione Ospedaletti.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma i presenti hanno inveito contro il tedesco, reo di aver fatto una manovra particolarmente pericolosa. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.