Sanremo: la Sinfonica piange l'ex professore Massimo Ravaglia, cordoglio dal direttore generale Maluberti

E' morto Massimo Ravaglia, musicista, ex professore della Orchestra Sinfonica di Sanremo. Era il secondo violoncello nonchè sindacalista. Per tanti anni ha collaborato, dopo il raggiungimento della pensione, con il patronato del sindacato Cisl.

"Abbiamo appreso da qualche ora che ci ha lasciati. - commenta Paolo Maluberti, direttore generale della Sinfonica - Non ho avuto l'onore di conoscerlo nella veste di Professore d'orchestra in quanto la mia collaborazione con la Sinfonica di Sanremo è iniziata dopo il suo pensionamento, ma ho avuto modo di invece di apprezzarne la sua profonda preparazione sindacale e le sue grandi doti umane. Mai una parola sopra le righe, sempre pronto ad aiutare il prossimo, con grande disponibilità nell'ascoltare e cercare soluzioni ad ogni problema. Veramente una gran bella persona!"

"Mi dispiace di non averlo potuto salutare durante il periodo trascorso all'ospedale ed è per questo che sento il dovere di esprimere pubblicamente con questo mio scritto quello che penso di Lui anche per il privilegio che ho avuto nell'averlo conosciuto. Riposa in pace e... buon viaggio Massimo!" - conclude Maluberti.