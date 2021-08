Sanremo: incidente in largo Nuvoloni diventa un caso, cartello di direzione obbligatoria nascosto da una palma (Foto)

E’ diventato un caso, quello relativo all’incidente (per fortuna senza gravi conseguenze) avvenuto intorno alle 13 all’incrocio tra via Matteotti, corso Imperatrice e largo Nuvoloni. Una zona di Sanremo, ben nota ai residenti e a chi la frequenta spesso perché, ormai da tanti anni, per chi arriva da Ponente e vuole tornare indietro, deve fare il giro di largo Nuvoloni.

La manovra è perfettamente segnalata (come si vede nelle immagini tratte da google maps) per chi proviene da via Matteotti, mentre la situazione è un po’ più intricata per chi arriva da piazza Cesare Battisti e viaggia verso Ospedaletti. I più attenti (e tra questi anche il conducente tedesco che ha centrato oggi uno scooter con a bordo una 25enne) hanno potuto notare che l'unico cartello di direzione obbligatoria è nascosto da una palma sul lato destro di piazza Battisti mentre, sullo spartitraffico manca un altro cartello che, una volta, era regolarmente presente.

Il cartello esisteva ma, probabilmente negli anni scorsi è stato rimosso e non è stato più reinstallato. Secondo alcuni testimoni dell’incidente, il turista tedesco al volante della Golf si sarebbe proprio appellato a questo e vorrebbe ottenere ragione nell’ambito dell’incidente. Un sinistro, tra l’altro, che ha visto lo scooter rimanere incastrato sotto l’auto per circa un’ora a causa di un disguido di competenze sulla rilevazione.

Ora, quasi certamente, la responsabilità dell’incidente dovrà essere stabilita in sede penale, visto che il tedesco vuole far valere le proprie ragioni. Effettivamente, osservando le foto scattate oggi e anche quelle di Google maps si nota perfettamente il foro nello spartitraffico che, chissà fino a quando ha ospitato il cartello di direzione obbligatoria verso corso Imperatrice.

Fermo restando che la manovra fatta dal turista tedesco è comunque discutibile, tenuto conto che la svolta a sinistra è degna del peggior ‘tornante’ nell’entroterra. Ma, di fatto, senza il cartello e senza una segnaletica orizzontale che la vieta, è teoricamente possibile. Ora la parola passa agli esperti di viabilità ma, ne siamo certi, avrà risvolti legali tra le parti. Per ora c'è da evidenziare che il cartello 'composto' c'è all'ingresso dell'incrocio ma è indiscutibilmente nascosto dalla palma. Servirà un intervento per la pulizia della stessa e, comunque, anche lo spostamento dell'avviso in una zona decisamente più visibile.