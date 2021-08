E’ clinicamente morto Mattia D.L., 35enne artigiano edile dell’entroterra intemelio, che era ricoverato in fin di vita in ospedale a Sanremo, nel reparto di rianimazione, per i danni da una caduta da cavallo.

L’uomo, anche se è ancora da verificare il motivo esatto delle ferite, è stato portato mercoledì mattina in ospedale per un forte dolore al fianco. E’ stata riscontrata una emorragia interna e, questa mattina, visto l’encefalogramma piatto, è stata dichiarata la morte cerebrale.