Coronavirus: calano i contagi oggi, uno solo in provincia di Imperia dove però crescono ancora i ricoverati

Numeri in calo, quest’oggi in Liguria e nella nostra provincia per il Covid-19, anche se come ogni lunedì, il numero dei tamponi riferito alla domenica, è inferiore. Il tasso di positività è comunque in calo.

Sono infatti 40 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.379 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 782 antigenici rapidi), uno ogni 34,47 pari al 2,9%.

Oggi registriamo un solo nuovo contagiato in provincia di Imperia, così come nel savonese mentre a Genova sono 31 e a Spezia 7. Purtroppo ci sono due morti, entrambi a Genova: due uomini di 85 e 91 anni. Nella nostra provincia un altro ricoverato che porta il numero totale a 10.

Tamponi processati con test molecolare: 1.459.773 (+1.379)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 465.499 (+782)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.540 (+40)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.606 (+8)

Casi per provincia di residenza

Imperia 349 (+1)

Savona 238 (+1)

Genova 1.291 (+4)

La Spezia 443 (+8)

Residenti fuori regione o estero 52 (-1)

Altro o in fase di verifica 233 (-5)

Totale 2.606 (+8)

Ospedalizzati: 44 (+1); 12 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 10 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (+1); 2 (+2) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.367 (+37)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.569 (+30)

Deceduti: 4.365 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 274 (-14)

Asl 2 - 115 (-15)

Asl 3 - 544 (+28)

Asl 4 - 100 (+13)

Asl 5 - 286 (+1)

Totale - 1.319 (+90)