Vallecrosia: venerdì scorso la festa per i 103 anni di Maria Ciccolunghi alla Rsa 'Casa Rachele' (Foto)

La Rsa Casa Rachele di Vallecrosia ha festeggiato venerdì scorso i 103 anni di Maria Ciccolunghi, ospite della casa di riposo. Donna forte, tenace e amorevole, nata alla fine della prima guerra mondiale, ha vissuto l’incubo della seconda e oggi sta anche attraversando, con la sua fede religiosa, questa pandemia.

Durante la mattinata la sua grande famiglia, pur rimanendo a distanza per garantire la sicurezza, attraverso la modalità delle visite esterne dal cortile adiacente, le ha portato fiori e regali e con grande energia, calore e amore le ha cantato una canzone per augurarle un buon compleanno. Nel pomeriggio la festa è continuata a Casa Rachele, con il personale in turno e tutti gli ospiti. E’ stata gustata una grande torta preparata ad hoc dalle cuoche della struttura e Maria, dispensando baci a tutti, ha voluto condividere la sua gioia con il taglio della torta e, orgogliosa del regalo dei nipoti, ha continuato a mettersi in posa per le foto.

Non ha voluto svelare il suo elisir di lunga vita, ma sicuramente ha donato a tutti baci e gioia che sprizzava con enorme energia. Un’altra occasione di festa all’interno della RSA Casa Rachele, oltre alle serate di svago nel cortile che permettono di trascorrere un’estate serena e spensierata a tutti gli ospiti.