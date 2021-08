Vallecrosia: ancora progetti per il water front, tra settembre e ottobre un bando per un chiosco bar e zona bimbi (Foto e Video)

A un passo dalla palestra all'aperto un altro progetto in cantiere riguardante i servizi posti sul water front. Un'altra area presa in carico dall'amministrazione, e fra il mese di settembre e di ottobre ci sarà un bando pubblico in cui verranno proposti degli investitori.

L'idea che verrà messa a bando è quella di un chiosco bar con dehor e un'area giochi bimbi, contrapponendo quindi alla zona fitness una da condividere e un'altra dedicata ai più piccoli, alle famiglie e agli anziani, con protezioni per il sole.

L' auspicio è che per la primavera 2022 il cantiere sia terminato. Vallecrosia continuerà ad evolversi e fare enormi cambiamenti come già sta facendo. Un comune che muta aspetto rapidamente, guardando al futuro con entusiasmo, senza esitazione.