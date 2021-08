Segnalazione dei danni a seguito di calamità naturale, ecco come fare la domanda

La Cia - Agricoltori Italiani Imperia fornisce le indicazioni per la presentazione della segnalazione dei danni subiti dalle imprese del comparto agricolo a seguito del maltempo registrato nella notte tra sabato e domenica 01/08 (il modello scaricabile QUI)

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Imperia

Viale Matteotti, 50

18100 IMPERIA

Fax 0183296489

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

“In caso di trasmissione del Modello E tramite posta ordinaria, fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite fax o pec vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

Gli uffici CIA sono a disposizione per la compilazione della domanda. Si ricorda che in quel caso è consigliabile non mandare più di 3 foto a questa mail”.