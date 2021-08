Sanremo: dal 9 agosto due sale lettura su prenotazione alla biblioteca

Dal 9 agosto 2021, sarà possibile usufruire di alcune postazioni in due sale di lettura dalle 8.45 alle 12.45, presso la biblioteca di Sanremo. Si potrà accedere solo con prenotazione telefonica al numero 0184 580723 (Servizio prestito).



Nel rispetto delle norme antiCovid19 si prevede il numero massimo 15 di studenti presenti nelle 2 sale allestite. Gli accessi saranno regolamentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione. “Gli utenti devono: indossare correttamente la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso secondo le vigenti norme; igienizzare sempre le mani e il posto assegnato. Non sarà consentito girare per le sale e abbandonare il posto assegnato per più di 20 minuti” - ricordano dal Servizio Biblioteca del Comune di Sanremo.