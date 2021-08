Oggi è il 41° anniversario della strage di Bologna: il ricordo nel pomeriggio all'Anpi di Bordighera

Ricorre oggi il 41° triste anniversario della bomba alla stazione di Bologna che, il 2 agosto 1980 alle 10.25, provocò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti.

Una orribile strage che si carica di una valenza emotiva e simbolica enorme, come anche le stragi di Piazza Fontana, di Gioia Tauro, di Peteano, della Questura di Milano, di Piazza della Loggia, di San Benedetto Val di Sambro, del rapido 904 e di Ustica, ma allo stesso tempo come se le raccogliesse tutte, con tutti i loro meccanismi umani, criminali, politici ed emotivi così scanditi, così fermi o così evidenti.

Oggi, per non dimenticare, dalle 17 alle 19 nella sede Anpi di Bordighera in via Al Mercato, rinnova il ricordo dell'avvenimento con chi vorrà intervenire alla visione del film di Matteo Pasi ‘Un solo errore - Bologna, 2 agosto 1980’ (Cineteca Bologna).

Nella sede è ancora in corso la mostra 'Costituzione Sospesa: un filo nero dal G8 di Genova alle carceri di Santa Maria Capua Vetere' aperta al pubblico fino a domenica prossima. L'ingresso libero è ammesso nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie vigenti.