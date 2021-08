Anche quest'anno si è ripetuto il rito della trebbiatura del grano in Valle Argentina e Oxentina (Foto)

Ormai è tradizione e sempre con maggiori produttori che si riuniscono verso fine luglio a Ciabaudo per trebbiare il grano piantato nel corso dell’anno. Una tradizione antica per la Valle Oxentina, come diversi altri luoghi del ponente ligure che vedevano nella coltivazione di questo cereale un sostentamento importante per tutta la famiglia.

Sabato scorso si sono riuniti produttori proveniente dalla Valle Oxentina e Argentina per una giornata di festa e lavoro nella splendida cornice del borgo ai piedi del monte Ceppo dove, dopo la trebbiattura con la nuova macchina arrivata lo scorso anno dal Piemonte grazie a Fabio Ozenda, si è passato un momento conviviale assieme coi prodotti del territorio.

Per ora la produzione è solo per l’auto consumo e non in grandi quantità, ma resta sicuramente una gran fonte di soddisfazione per tutti i produttori che quest’anno sono stati: Pierino e Maria Lanteri e figli, Fabio Ozenda, Paolo Ausenda, Mario Pastorelli, Pio Orengo, Daniele Prevosto, Nicoletta Onda, Claudio Moraldo e Antonio Caputo.